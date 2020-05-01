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(Özel) Koronayı yenen hastalardan sağlık çalışanlarına afişli teşekkür Kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına ‘Hakkınızı helal ediniz’ afişleriyle veda ettiler Korona virüsü yenen Hamza Yıldız: “Herkes ciddiye almalı. İnsan sevdiklerini yakınlarını kaybedebiliyor” Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren: “Panik olacak bir durum yok. Dünyada bu tedaviyi en iyi yapan ülkelerden birinde yaşıyoruz”

İHA

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan korona virüs (Covid19) hastaları alkışlarla taburcu edilirken, hastalar ellerinde "Hakkınızı helal ediniz" yazılı afişlerle hastaneden ayrılarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

(Özel) Koronayı yenen hastalardan sağlık çalışanlarına afişli teşekkür Kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına ‘Hakkınızı helal ediniz’ afişleriyle veda ettiler Korona virüsü yenen Hamza Yıldız: “Herkes ciddiye almalı. İnsan sevdiklerini yakınlarını kaybedebiliyor” Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren: “Panik olacak bir durum yok. Dünyada bu tedaviyi en iyi yapan ülkelerden birinde yaşıyoruz”

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan korona virüs (Covid19) hastaları alkışlarla taburcu edilirken, hastalar ellerinde “Hakkınızı helal ediniz” yazılı afişlerle hastaneden ayrılarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Manisa’da pandemi hastanesi ilan edilen Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisini tamamlayan hastalar, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu oldu. Bazısı 65 yaş üstü olan hastalar da taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadı. Koronayı yenen hastalar ellerinde “Hakkınızı helal ediniz” yazılı afişlerle sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Öte yandan korona virüsü yenen hastaların taburcu oldukları sırada mutlulukları gözlerinden okundu.

“Herkes ciddiye almalı, insan sevdiklerini kaybedebiliyor”
Korona virüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edilen Hamza Yıldız, “11 gündür hastanede tedavi görüyordum. Sağlık çalışanları bize çok iyi davrandılar, çok iyi tedavi ettiler. Ne eksiğimiz varsa karşıladılar. Tedavi sürecinde dayandık, sıkılmadık. Bize de güler yüzlü davrandılar. Tedavi süreci de güzel geçti. Karın ağrısı nefes darlığı şikayetim vardı. Oradan tespit edildi. Ben ailemle çok zaman geçiriyorum. Kendimden değil ailem için korktum. Çünkü ben gencim ama annem var babam var. Herkes ciddiye almalı. Bu hastalık kolay bir şey değil. İnsan sevdiklerini yakınlarını kaybedebiliyor” dedi.

“Entübe ve yoğun bakım hasta sayılarımızda azalma var”
Korona salgıyla ilgili tedavi sürecine başlanılan ilk günden bu yana entübe ve yoğun bakımda kritik hasta sayılarında azalma olduğunu belirten Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, “Her gün hastalarımızı taburcu ediyoruz. Başladığımız ilk günden bu yana yoğunluğumuzda azalma var. Entübe hasta sayımızda, yoğun bakımda kritik bakıma ihtiyacı olan hasta sayılarımızda azalma var. Ümit ediyoruz ki Sağlık Bakanlığımızın da söylediği gibi daha ön tarihlerde bu salgını el birliğiyle atlatmış olacağız. Bakanlığımızın rehberliği doğrultusunda burada en güncel tedavileri yapıyoruz. Hastalarımız da bu durumdan memnun. ‘Hakkınızı helal ediniz’ diyerek hastaneden ayrıldılar. Sağ olsunlar onlar da haklarını helal etsinler. Biz görevimizi yapıyoruz. Biz görevimizi yapmakta kararlıyız. Halkımız da üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.

“Dünyada bu tedaviyi en iyi yapan ülkelerden birinde yaşıyoruz”
14 gün ve 14 kurala dikkat edildikten sonra korona virüsten korkulmasına gerek olmadığını belirten Op. Dr. Zeren, “14 güne 14 kuralımız var. Bunları yerine getirdikten sonra koronanın korkulacak bir yanı yok. Panik olacak bir durum da yok. Dünyada bu tedaviyi en iyi yapan ülkelerden birinde yaşıyoruz. Vaka sayımız ve vaka ölüm oranına baktığımızda dünyada da çok iyi bir pozisyondayız. 65 yaş üstü hastalarımız da var, genç hastalarımız da var. Popülasyon 65 yaş üstü hastalarda şiddetli geçme ihtimali biraz daha yüksek oluyor. O hastalarımızın dikkatli olması gerekiyor. Evinizde kalın bizimle kalın” ifadelerini kullandı.

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