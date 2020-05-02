Taş ocağında yüksekten düşen operatör, öldü

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da taş ocağında operatör olarak çalışan Süleyman Yılmaz (48), bir anlık dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.<br>Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir taş ocağında taş kırma makinesi operatörü olan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalışırken bir anlık dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başını taşa çarpan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. <br>Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-05-02 14:31:55<br>
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