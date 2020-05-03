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Kumar baskınında çatıya saklandılar Manisa'da kumar oynayan 12 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenlenirken, 4 kişinin çatıya saklandığı baskında 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Kumar baskınında çatıya saklandılar Manisa'da kumar oynayan 12 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenlenirken, 4 kişinin çatıya saklandığı baskında 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan 4 kişi çatıya saklanırken, ekipler tarafından yapılan aramada yakalandı. Evde bulunan 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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