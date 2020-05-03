Manisa’da bir mahallede karantina süresi uzatıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Gümüşçay Mahallesinde 19 Nisan günü korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan karantina sürecinin 15 Mayıs’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Alaşehir’e bağlı Gümüşçay Mahallesinde 19 Nisan günü başlatılan 14 günlük karantina süresi, bugün yapılan Alaşehir Hıfzıssıha kararıyla 15 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. 19 Nisan 2020 tarihinde korona virüs hastalarının tespit edilmesi sonucu başlatılan karantina süresi, Alaşehir Hıfzıssıhha kurulunun bugün yaptığı toplantı sonunda, "Alaşehir Gümüşçay Mahallesinde korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, 03 Mayıs 2020 günü saat 24.00'ten sonra 15 Mayıs 2020 günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.

Karantina süresince jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor.

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