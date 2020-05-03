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Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi Dolu ile karışık yağan yağmur sonrası sokaklar göle döndü

İHA

Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi Dolu ile karışık yağan yağmur sonrası sokaklar göle döndü

Manisa’nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağmur dolayısıyla sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparkları su bastı. Göle dönen sokaklarda vatandaşlar ve MASKİ ekipleri, pisliklerden dolayı tıkanan rögarları temizledi.

Manisa’nın Kula ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış sebebiyle, ilçedeki bazı sokakları su bastı. Kısa zaman zarflarında aniden bastıran yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkları da su bastı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından dolayı ilçe sokaklarında servis yapan su satıcıları, tüpçüler ve ekmek satıcıları, göle dönen sokaklarda zor anlar yaşadı.

Yağışın başlamasının ardından ilçe sokaklarında temizleme çalışması yapan MASKİ ekiplerine, vatandaşlar da yardım etti. İlçenin bir çok noktasında pisliklerden dolayı tıkanan rögarlar, sokakları göle çevirdi. Rögarları temizlemeye yetişemeyen MASKİ ekiplerine vatandaşlar da yardım ederek, göle dönen sokaklarda temizleme çalışmaları yaptı. Akşam saatlerinde sona eren sağanak yağışın ardından, MASKİ ekipleri ilçe sokaklarında biriken suları temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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