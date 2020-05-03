Yağmur kazaya neden oldu, sürücü yaralandı

Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) MANİSA´nın Selendi ilçesinde, etkili olan sağanak yağış kazaya neden oldu. Kazada, otomobil şarampole yuvarlanırken, sürücü Ozan Kanyılmaz (21), yaralandı.<br>Kaza, öğlen saatlerinde Çamköy Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Kanyılmaz yönetimindeki 45 U 4037 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Kanyılmaz, Selendi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kanyılmaz´ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK<br>2020-05-03 19:43:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.