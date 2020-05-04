Trafik polislerinden minik Eslem'e doğum günü sürprizi

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu ilçede emekli Metin Karaarslan ve eşi Tülin Karaarslan'ın 4 yaşındaki torunları Eslem'e doğum günü sürprizi yaptı. <br>Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum günü pastasını alamayan, Anıl ve Merve Karaarslan çiftinin 4 yaşındaki kızına sürpriz yaptı. Polisler, doğum günü pastası alarak Karaarslan çiftinin evine gitti. Doğum günü pastasının mumlarını yakan polisler, ardından evin zilini çaldı. Annesi ile birlikte kapıyı açan 4 yaşındaki Eslem ise karşısında polisleri ve ellerindeki pastayı görünce önce şaşırdı, sonra sevindi. Kutlama, minik Eslem'in kapıda mumları söndürmesi ile sona erdi. Hoş sürpriz nedeniyle polis ekiplerine teşekkür eden Eslem, büyüdüğünde polis olmak istediğini kaydetti. <br>Dede Metin Karaarslan ise "Polis arkadaşlarımızın bu jestini ben ömür boyu unutmayacağım. Eminim ki bugün 4 yaşına giren torunum da hafızasında bu jesti yıllar sonra bile hatırlayacak. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, polis memurlarımıza çok teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ<br>2020-05-03 23:53:48<br>

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