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Manisa'ya özgü taban simidi, sahur sofralarının vazgeçilmezi

DHA

Manisa'ya özgü taban simidi, sahur sofralarının vazgeçilmezi

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'ya özgü olan ve ramazan ayıyla bütünleşen taban simidi, bu sene de sahurda sofraların vazgeçilmezi oldu.<br>Manisa'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti taban simidi, ramazan ayında sahur sofralarının olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Yöresel tadın yapımına iftardan sonra başlanıyor ve sahur vaktine kadar devam ediyor. Önceki yıllarda çocuk ve gençlerin, sahur vaktine doğru sokak sokak gezerek sattığı taban simidi, bu yıl koronavirüs nedeniyle yalnızca fırınlardan satın alınabiliyor. İçinde tuz ve şeker bulunmayan, susatmayan özelliğe sahip 45 gram ağırlığındaki taban simidi 1,5 liradan satılıyor.<br>Taban simidinin sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen simit fırını işletmecisi evli ve 2 çocuk babası Uğurşen Gültekin (40), "İçinde katkı maddesi yok. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Nohut mayası su kaynatılarak yapılır, ardından nohutlar kırılır. Bir şişenin içinde mayalanması beklenir. Ardından hamur haline getirilir ve bu hamurlar 2 saatte bir tazelenir. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Taban simidi diğer simitlerin aksine pekmezde değil, suda kaynatılır. Ortamı çok sıcak olmak zorunda. Ortasında çizgisi olması ve diğer simitlere göre yassı olması taban simidinin özelliğidir" dedi.<br>Taban simidinden peksimet ve simit ekmeği üretildiğini belirten Gültekin, "Ramazan ayında insanları susatmadığı için tercih edilir. İçinde sadece un, su ve nohut mayası var. Nohut mayası başka mayalara benzemiyor. Nohut mayasından yapılan taban simidi çok çaba isteyen bir ürün. Biz bu geleneği, kaliteyi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden coğrafi işareti aldık. Bunlar bizim değerlerimiz. Kültür mirası olarak yıllarca yenmesini istiyoruz" diye konuştu.<br>VATANDAŞLAR İÇİN OLMAZSA OLMAZ<br>Özellikle ramazan aylarında taban simidini tercih ettiklerini ifade eden Mustafa Duru (48), "Taban simidini suyla ilgili problemleri çözmesinden ve tok tutmasından dolayı tercih ediyoruz. Manisa için en önemli unsurlardan birisi taban simidi, sahur sofralarımızda olmazsa olmaz. Bu zor günlerde simitlerimiz fırınlarımızdan sıcak sıcak sofralarımıza ulaşıyor" dedi.<br>Neşat Yara (39) da evinin fırına uzak olması nedeniyle taban simidini almak için epeyce bir mesafe yürümek zorunda kaldığını belirtip, "Geçmiş yıllarda çocuklar sokaklarda satar, sepetimizi sallar, alırdık. Ancak taban simidi satan çocukları koronavirüse karşı getirilen kısıtlama nedeniyle bu yıl maalesef sokaklarda göremiyoruz. O nedenle mecburen bu lezzeti gelip, buradan fırınlardan alıyoruz" diye konuştu.<br>Erol Özden (33) ise, "Taban simidi Manisa'ya özgü bir şey. Sahurda tüketmek için 4 tane aldım. Bu simidi yıllardır beğenerek yiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-05-04 08:05:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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