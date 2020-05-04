Evde kalma tebligatına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Manisa Valiliği il genelinde 14 gün süreyle evde kalmaları yönünde tebligat yapılan 390 kişiden 2'sinin tebligata aykırı davrandığını tespit ederek toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan 390 şahıs adresinde kontrol edilmiş olup, tebligata aykırı davrandığı tespit edilen Yunusemre ilçesindeki 2 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3.150'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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