Polisten kaçmaya çalıştı, 150 gram esrarla yakalandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan şüpheli üzerinde 150 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesinde devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.E.'yi takibe aldı. Polisleri fark ederek kaçan ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 150 gram esrar ele geçirilirken, şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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