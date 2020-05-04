Polisten kaçmaya çalıştı, 150 gram esrarla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polisten kaçmaya çalıştı, 150 gram esrarla yakalandı

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan şüpheli üzerinde 150 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polisten kaçmaya çalıştı, 150 gram esrarla yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan şüpheli üzerinde 150 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesinde devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.E.'yi takibe aldı. Polisleri fark ederek kaçan ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 150 gram esrar ele geçirilirken, şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10'uncu evlilik yıl dönümlerini, caddede dans ederek kutladılar
YEREL HABERLER 10'uncu evlilik yıl dönümlerini, caddede dans ederek ...
Manisa FK Başkanı Aktan: Lig ya oynansın ya oynanmasın
YEREL HABERLER Manisa FK Başkanı Aktan: Lig ya oynansın ya ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında işbaşındaydılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında işbaşındaydılar
Evde kalma tebligatına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
YEREL HABERLER Evde kalma tebligatına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ...
(Görüntülü) Manisa'ya özgü taban simidi, sahur sofralarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa'ya özgü taban simidi, sahur ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 545 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 545 kişiye ceza
Manisa'ya özgü taban simidi, sahur sofralarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Manisa'ya özgü taban simidi, sahur sofralarının ...
(Görüntülü) Trafik polislerinden minik Eslem'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trafik polislerinden minik Eslem'e doğum ...
Trafik polislerinden minik Eslem'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Trafik polislerinden minik Eslem'e doğum günü ...
(Görüntülü) MANİSA Sağanak yağış, Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA Sağanak yağış, Kula'da hayatı ...
Manisa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Manisa’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Manisa'da hasta nakil ambulansı kaza yaptı
YEREL HABERLER Manisa'da hasta nakil ambulansı kaza yaptı
Yağmur kazaya neden oldu, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Yağmur kazaya neden oldu, sürücü yaralandı
Kula'da sağanak yağışta sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Kula'da sağanak yağışta sokaklar göle döndü
Başkan Ergün’den Manisa FK Başkanı Aktan'a tam destek
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den Manisa FK Başkanı Aktan'a tam destek
Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi Dolu ile karışık yağan yağmur sonrası sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi Dolu ...
Alaşehir'deki mahallede karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'deki mahallede karantina süresi uzatıldı
Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: "Ligler ya oynansın ya da hiç oynanmasın"
YEREL HABERLER Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: "Ligler ya oynansın ...
Tamamlandığında Manisa’nın en büyüğü olacak
YEREL HABERLER Tamamlandığında Manisa’nın en büyüğü olacak
Manisa’da bir mahallede karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahallede karantina süresi uzatıldı
Sarıgöl’ün mezarlıklarında hummalı çalışma
YEREL HABERLER Sarıgöl’ün mezarlıklarında hummalı çalışma
Manisa’da sokak karantinası sona eriyor
YEREL HABERLER Manisa’da sokak karantinası sona eriyor
(Görüntülü) Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun halde çalışıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X