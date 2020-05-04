Manisa’da Trafik Haftası için özenli çalışma

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla il genelinde ‘Önce yaya’ vurgusuyla yaya önceliğini belirleyen yol çizgilerini yeniledi. Çalışmaların il genelinde sürdürüldüğü belirtilirken, sürücülerin yayalara trafikte geçiş önceliği vermeleri uyarısında bulunuldu.

İl genelinde trafik güvenliğinin sağlanması noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Trafik Haftası olması sebebiyle genelinde ‘Önce Yaya’ vurgusuyla yaya önceliğini belirleyen yol çizgilerini yeniledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaya önceliğini vurgulayan trafik işaretçileri özenle boyandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla çalışmaların yapıldığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, sürücülerin yayalara trafikte geçiş önceliği vermeleri uyarısında bulundu.

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