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Manisa'da karantinanın ardından geriye duygulandıran mektuplar kaldı

DHA

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)KORONAVİRÜS sürecinde ABD ve Etiyopya'dan Türkiye'ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Manisa Muradiye Yurduna yerleştirilen Türk vatandaşlarının bıraktığı mektuplar duygulandırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden Manisa'daki Muradiye Yurduna yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye duygularından mektupları kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye ve karantina işlemleri devam ediyor. Bu...

Manisa'da karantinanın ardından geriye duygulandıran mektuplar kaldı

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)KORONAVİRÜS sürecinde ABD ve Etiyopya'dan Türkiye'ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Manisa Muradiye Yurduna yerleştirilen Türk vatandaşlarının bıraktığı mektuplar duygulandırdı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden Manisa'daki Muradiye Yurduna yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye duygularından mektupları kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye ve karantina işlemleri devam ediyor. Bu süreçte yurtlara yerleştirme işlemi sürerken 14 günlük karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderiliyor. Yurtlarından ayrılanlardan geriye ise odalarda bıraktıkları duygu dolu mektuplar kaldı. Binayı temizleyen işçiler buldukları mektupları yurt yetkililerine teslim ediyor. Manisa'daki yurtlarda bugüne kadar ABD, Etiyopya, Ukrayna ve Katar'dan olmak üzere toplam bin 208 Türk vatandaşı ağırlandı.<br>'ALLAH ÜLKEMİZİ, MİLLETİMİZİ KORUSUN'<br>ABD ve Etiyopya'dan Manisa'daki öğrenci yurduna gelen ve karantina süresinin tamamlanmasının ardından memleketine giden 318 kişiden birisi olan İbrahim Öztürk de ayrılmadan önce teşekkür mektubu bıraktı.  Öztürk mektubunda şu ifadelere yer verdi:<br>"Bize bu ortamı yaratan devlet büyüklerimize ve burada bize özveriyle sabırla ve samimiyetle hizmet eden bütün görevlilere çok teşekkür ederim. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Devletimize güç, kuvvet ve kudret versin. Rabbim devletimize zarar vermek isteyenlere fırsat vermesin. İçinde bulunduğumuz bu zor durumdan başarıyla ve en az kayıplar çıkmayı nasip etsin. Allah ülkemizi, milletimizi korusun."<br>Öztürk'ün mektubunda, çiçek resmi de çizip, "Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır" notunu düştüğü görüldü.<br>'KONFORLU BİR DENEYİM OLDU'<br>`Ogün´ isimli bir vatandaş da yazdığı mektubunda gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirip, "Kaldığım iki hafta boyunca çok rahat ettim. Görevliler rahatımız için ellerinden geleni yaptılar, her isteğimizi yerine getirmeye çalıştılar ve bunu güler yüzle yaptılar. Buraya gelmeden önce bu kadar rahat edeceğimi hiç düşünmemiştim. Sayenizde konforlu bir deneyim oldu benim için. Güzel yemekler de cabası. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.<br>'HERKESE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM'<br>Tülay Buladoğlu da mektubunda, "Sayın Bakanım Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sayın Valim Ahmet Deniz, Sayın Gençlik Spor İl Müdürüm Yunus Öztürk öncelikle sizlere çok ama çok teşekkürler. Kaldığımız 14 gün boyunca odalarımızda yemek servisi temizlik departmanında hizmet veren tüm güler yüzlü personelimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her gün sağlığımız ile ilgilenen gururumuz sağlık personelimize bin teşekkür. Her şey düzelince çocuklarımla şahane şehzadeler şehri Manisa'yı ayrıca gezmeye geleceğiz. Manisa kalbimde çok ama çok özel bir yere sahip artık. Gösterilen özveri, yakın ilgi, güler yüz, muhteşem yemekleriniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" yazdı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-05-04 18:14:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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