Güvercin hırsızları kameraya yakalandı

<br>Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA) MANİSA'da bir iş yerinin yan tarafında bulunan güvercinlerin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Olay, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde 5339 sokak üzerinde meydana geldi. Çatı imalatı yapılan iş yerinin bir bölümünde güvercin besleyen A.O. (41), gece saatlerinde kuşlarına yem vermek için gittiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu gördü. Hemen içeriye girerek kuşları kontrol eden iş yeri sahibi A.O., 45 tane kuştan 25'inin çalındığını fark etti. A.O. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, güvercinleri çalarak kayıplara kaçan 3 kişinin olduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı.<br>HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINCA ANBEAN KAYDEDİLDİ<br>Öte yandan, kuşların çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapı kilidini levye ile kırarak içeriye giren hırsızların, kümeslerdeki güvercinleri çuvala doldurduğu görüldü. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmiyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-05-04 23:32:29<br>

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