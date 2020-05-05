Karantinada değil tatildeymiş gibi hissettiler Manisa'da karantina altındaki vatandaşlar evlerine uğurlandı

Yurt dışından gelerek Manisa'daki yurtlarda misafir edilen vatandaşların 14 günlük karantina süreleri dolarken, vatandaşlar memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar kendilerini karantinada değil tatildeymiş gibi hissettiklerini belirtti.

Ukrayna’dan gelen 298 Türk vatandaşının Manisa Muradiye Kız Yurdu’ndaki 14 günlük karantina süreleri sona erdi. 298 Türk vatandaşı son sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından AFAD ekiplerinin koordinesinde otobüsler ile ikametlerinin bulunduğu illere uğurlandı.

14 gün boyunca çok güzel ağırlandıklarını ve kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini dile getiren vatandaşlar gördükleri ilgi karşısında ülkeye dönmüş olmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler. Kendilerini karantinada değil tatilde gibi hissettiklerini belirten vatandaşlar sunulan hizmet nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, KYK, Sağlık Bakanlığı ve ilgili personellere teşekkürlerini iletti. Ülkeye gelmeden önce 14 günlük karantina sürecinin nasıl geçeceğini kara kara düşündüklerini kaydeden vatandaşlar gördükleri yakın ilgi karşısında değil 14 gün bir ay bile kalabileceklerini belirtti. Yurt dışındaki sağlık hizmetlerinin Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yanına bile yanaşamayacağını kaydeden vatandaşlar, Manisa’dan ayrılmak üzere otobüslerine binerek el sallayarak Manisa'ya veda etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.