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Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Manisa Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında Salihli’nin Karaağaç Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 05.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.05.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

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