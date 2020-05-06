Vali Deniz okullarda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Z Kütüphanesinde ve öğrencilerin sahip oldukları beceri ve yetenekleri küçük yaşlardan itibaren açığa çıkarabilmek amacıyla hazırlanan beceri atölyelerinin ilki olan Manisa’da Gediz Ortaokulundaki atölyede incelemelerde bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim devam ederken, Manisa Valisi Ahmet Deniz ildeki iki okulda incelemelerde bulundu.



TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Z Kütüphanesinde sona geliniyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yapımı devam eden TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Z Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

MANEP 2023 projeleri kapsamında hayata geçirilen ‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi ile Manisa’da eğitim veren 34 okul daha ‘Zenginleştirilmiş kütüphaneye’ kavuşacak. Vali Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ile birlikte yapımı devam eden TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Z Kütüphanesinde incelemelerde bulunarak, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Okul Müdürü Ercan Ayyıldız’dan kütüphanenin son durumu hakkında bilgi aldı. ‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi ile çocuklara kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Vali Deniz, kitap okumanın düşünce yapısı ve hayal gücünü geliştirerek, çocukların ifade etme yeteneği üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti. Vali Deniz, MANEP 2023 kapsamında hayata geçirilen projelerde emeği geçenlere de teşekkür etti.



İlk atölye Gediz Ortaokuluna açıldı

Vali Ahmet Deniz Şehzadeler ilçesi Gediz Ortaokulu bünyesinde yeni açılan ‘Ahşap, Metal Tasarım Beceri Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. Öğrencilerin sahip oldukları beceri ve yetenekleri küçük yaşlardan itibaren açığa çıkarabilmek amacıyla hazırlanan beceri atölyelerinin ilki Manisa’da Gediz Ortaokulunda açıldı. Atölyeyi gezerek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Okul Müdürü Evren Arslan’dan atölye hakkında bilgi aldı. Eğitimde niteliğin önemini vurgulayan Vali Deniz, “Bütün amacımız çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak. Çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi ve yeteneklerinin küçük yaşlardan itibaren keşfedilmesi açısından beceri atölyeleri önemli. Beceri atölyelerinin tüm ilçelerimizde yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz” dedi.

Toplamda bin öğrencinin faydalanacağı atölyede öğrenciler ahşap el sanatları, metal malzemeler ve ekipmanlarının kullanımını görerek, uygulamalı öğrenebilecekler. Beceri atölyesinin Covid19 tedbirleri kapsamında okuldan uzakta kalan öğrencilere, döndüklerinde motivasyon sağlaması da bekleniyor.

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