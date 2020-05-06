Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Salihli ilçesinin Karaağaç Mahallesinde 14 gün süreyle karantina uygulanacağını duyurdu.<br>Manisa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Salihli´deki Karaağaç Mahallesi´nin karantinaya alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 05.05.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.05.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-05-06 00:36:22<br>
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