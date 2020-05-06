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Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun

DHA

Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun

<br>Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Soma ilçesinde 1828 yılından beri, 6 kuşaktır tahin helvası yapan Baldır ailesi, eski usulle üretim yapıyor. İşletmeci Nurullah Baldır (55), ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden helvaya talebin, sıcak havalara rağmen arttığını söyledi.<br>Soma'da meşhur tahinli helva yapımını 1828 yılından bu yana sürdüren Baldır ailesi, mesleği 6'ncı kuşağa taşıdı. Babasından mesleği devralan evli ve 3 çocuk babası Nurullah Baldır, dedelerinin 1828 yılında bu işe başladıklarını söyledi. Kendi atölyelerinde her gün tahin helvası üreten Nurullah Baldır, kilosunun 25-50 lira arasında değiştiğini ifade etti. Türkiye'nin birçok yerinden sipariş aldıklarını ve insanların bu lezzeti tatmak için Soma'ya geldiğini kaydeden Nurullah Baldır, Ramazan ayında talebin 2 kat arttığını da dile getirdi. Yılda yaklaşık 300 ton helva ürettiklerini kaydeden Baldır, geleneksel lezzeti dedelerinden öğrendikleri gibi kendisinden sonraki nesillere de aktarmak için çalıştığını söyledi.<br>SIRRI ONDA SAKLI<br>Dede mesleğini devam ettiren Nurullah Baldır, "Helvaya ramazan ayında talep ciddi oranda arttı. Üretimlerimizi daha da hızlandırdık. Tahin, pekmez, helva, vücudun üzerinden toksinleri atan doğal gıda ürünlerimizdir. Havaların sıcak olmasına rağmen vatandaşlar siparişlerini veriyor. Bizim yaptığımız helva Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yapılmıyor. Özelliği de susamın kül ile yıkanmasıdır. Fırınlardan meşe odunlarının küllerini topluyoruz, susamları külle harmanlıyoruz. Helvayı yaparken yüzde 60 oranında susam, yüzde 40 oranında şeker kullanıyoruz. Helvamızı tarihi değirmenimizden çıkan ezilmiş susamları kullanarak hazırlıyor, ardından da paketleyerek 48 saat bekletiyoruz. Ayrıca biz ithal susam kullanmıyoruz, tamamen yerli susamla yapıyoruz" dedi. Baldır, 7 çeşit helva ürettiklerini dile getirdi.<br>Müşterilerden 1 çocuk annesi ev kadını Nazan Kurt (50), "Oruç tuttuğumuz için enerjimiz tabii ki azalıyor. Bir de bu koronavirüs günlerinde bağışıklık sistemimizin güçlenmesini istediğimiz için helva, tahin, pekmez ürünlerini normal günlere göre biraz daha fazla tüketiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR <br>2020-05-06 08:15:35<br>

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