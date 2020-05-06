Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde susuz kalan kaplumbağa, beton havuzdan su içmek isterken, havuza düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğinde olan havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı, tesadüfen gören Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kürekle kurtararak doğaya bıraktı.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Şeyh Sinan Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde incelemeye giden Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eski hastane bahçesini incelemek istedi. Tesadüfen hastane bahçesinde bulunan yaklaşık 1 metre derinliğindeki beton havuzda bulunan suya düşüp boğulmak üzere olan kaplumbağayı gördü. Çalışanlara seslenerek, kaplumbağanın kurtarılması için kürek istedi. Çalışanların getirdiği kürekle suda boğulmak üzere olan ve yorgun düşen kaplumbağayı kurtaran Başkan Öküzcüoğlu kaplumbağayı doğaya bıraktı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Asfalt çalışmalarımızı yaparken hastanenin oradaki su deposunda kaplumbağanın düştüğünü gördük, ekiplerimizle beraber de onu kurtardık. Artık bundan sonra mutlu mutlu yaşayacak" dedi.

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