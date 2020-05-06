Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi tarafından 35 mahallede belirlenen ihtiyaç sahipleri için hazırlanan gıda kolileri din görevlileri tarafından teslim edilmeye başlandı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde görevli imamlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi gıda kolileri hazırlatıldı. Belirlenen ailelere hazırlanan gıda kolilerinin ekipler tarafından ailelere ulaştırılmaya başlandığını belirten Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, "11 ayın sultanı olan Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve yadımlaşma duygularının bütünleştiği kutsal bir aydır. Sarıgöl Diyanet Vakfı Şubesi olarak camilerde görevli arkadaşlarımız çevrelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri belirledi. Hayırseverlerin de katkılarıyla Ramazan başladığından bu yana 35 mahallede 250 aileye içerisinde çeşitli gıda maddeleri olan kolileri ulaştırdık. Yardımlaşma kadar güzel bir olay olmamaz. Peygamberimiz (S.A.V) ne güzel söylemiş 'Koşusu aç iken tok yatan bizden değildir.' Bu söz paylaşmanın en güzel örneğidir." diyerek, yardımların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.