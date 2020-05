Türkiye'nin en genç müftüsü görevine başladı Manisa Müftüsü olarak atanan Mustafa Soykök dualarla görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca Manisa İl Müftülüğüne atanan ve Türkiye’nin en genç müftüsü unvanına sahip olan 41 yaşındaki Mustafa Soykök, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur’un okuduğu dua eşliğinde görevine besmele çekerek başladı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, bugün itibariyle görevine başladı. Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur’un okuduğu dua eşliğinde görevine besmele çekerek başlayan Soykök, Manisa İl Müftülüğü personeliyle sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi. Soykök’e cübbesini Müftü Vekili olarak görev yapan Ramazan Arba giydirdi. Soykök, ilk olarak il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle bir toplantı yaptı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Yüce Allah’ın rızası doğrultusunda, iyilik ve güzellik adına yeni başlangıçların besmelesini çekmek üzere Manisa Müftülüğümüzde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kalplerin sahibi Yüce Allah’tır, bu mütevazi başlangıcı tatlı bir hatıra olarak yaşamayı ve buradaki dualarla önümüzdeki süreçte Manisa İl Müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimiz olarak hayırlı işleri, ihsan kıvamında yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin.” dedi.

Salgın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Soykök, “Bütün insanlığı, maruz kaldığımız bu büyük salgın hastalıktan kurtarmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbimizin her zaman olduğu gibi “eşŞafii” ismi ile bütün insanlığa tecelli etmesi için dua ediyorum. Bilim adamlarının ve sağlık çalışanlarının gayretleriyle inşallah, bu hastalığın devasını ihsan etmesini diliyorum. Ramazan ayındayız. Bu mübarek zamanlar hürmetine, oruçlu ağızlarımız ve dualı dillerimiz hürmetine, biz aciz kullarından bütün korku ve endişeleri kaldırmasını niyaz ediyorum. Sosyal mesafeyi korumanızı, sağlık tedbirlerine riayet etmenizi özellikle rica ederim. İnşallah sürecin bitiminde daha geniş katılımlı organizasyonlarda birlikte olacağız. Sözlerimi fazla uzatmadan birkaç önemli hususu dile getirmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak kalbimizi, ruhumuzu, ülkelerimizi, coğrafyamızı, dünyamızı iyiliklerin kuşatmasının, iyilik ve güzelliğin yeryüzünde egemen olmasının mücadelesini veriyoruz.” diye konuştu.

Soykök, “Anayasal sorumluluğumuzun gereği olarak; Toplumun maneviyatını diri tutmaya, Toplumu din konusunda aydınlatmaya, birlik ve beraberliği pekiştirici çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Manisa’mızda il müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimizce gerçekleştirilen çok güzel çalışmalar var. Huzurlarınızda İl Müftü Vekilimiz Ramazan Arba hocamıza ve Kıymetli İl Müftü Yardımcımız Sevinç Tepekaya hocamıza teşekkür etmek isterim. İlçe müftülerimizle, müftülük personeli, vaiz, murakıp, imam hatip, müezzin ve Kur’an kursu hocalarımızla çok güzel bir ekibimiz var. Her biri tek tek teşekkürü hak ediyor. Bu güzel ekip daha nice güzel çalışmaları şehrimize sunacak hep beraber göreceğiz. Mübarek Ramazan ayının ilk gününde, ilk sahur bereketinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile nezaket, nezahet, tarih ve medeniyet şehri Manisa’mıza il müftüsü olarak atanmış bulunuyoruz. Görevimize başlamış oluyoruz. Hayır dua ve sevinçlerini esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve büyüklerimize selam ve sevgilerimizi arz ederiz. Bu bir hizmet yarışıdır. Bayrağı daha ileriye götürmenin mücadelesini hep beraber vereceğiz. Bizlere güvenen ve bu vazifeyi emanet eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Yüce Allah mahcup etmesin. Nice hayırlı hizmeti hep beraber etmeyi nasip eylesin. Geçmişte Manisa’mızda müftülük hizmetini ifa etmiş değerli hocalarımızı hayırla yad etmek isterim. Hepsine teşekkür eder, içlerinden vefat etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet dilerim.” dedi.



"Camiyi hayatın merkezine taşıyacağız"

Camiyi hayatın merkezine taşımanın, şehri caminin temsil ettiği değerlerle buluşturmanın gayretinde olacaklarını söyleyen Soykök, “Cami dışı din hizmetini, manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetlerini önceleyeceğiz. Gençlik çalışmalarımız, aileye yönelik hizmetlerimiz ve Kur’an kursu hizmetlerimiz ile daima halkımızın huzurunda olacağız. Manevi imar için maddi imar çabası içerisinde olacak il müftülüğümüzü ve ilçe müftülüklerimizi arzu edilen nitelikte hizmet binalarına, hafızlık Kur’an kurslarına, 46 yaş Kur’an kurslarına, gençlik ve ADRB merkezlerine kavuşturacağız. Bütün bunları vatandaşlarımızın desteği ile yapacağız. Buradan bütün kardeşlerimizi Müftülük çalışmalarına katılmaya davet ediyorum. İnşallah bu zor günleri atlattığımızda yeniden büyük bir manevi coşku ve heyecanla camilerimizi, Kur’an kurslarımızı doldurmaya davet ediyorum. Ancak şimdilik sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Hocalarımızın Ramazan coşkusunu evlerinize taşımalarına imkan veriniz. Allah’a emanet olunuz. Rabbim Ramazanlarımızı mübarek eylesin. Kadir gecesine bizleri ulaştırsın. Yüce Allah’tan sağlık, afiyet, manevi huzur ve neşe dileriz” dedi.



Mustafa Soykök kimdir?

1979 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Manisa İmam Hatip Lisesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördü. Klasik usulle Arapça okudu. Öğrencilik yıllarında sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte “18 Mart’ın Sesi Diyalog” ve “Kule” dergilerini çıkarttı. Fakülte mezuniyetinden sonra bir süre ticaretle meşgul oldu. Sivil toplum çalışmalarında aktif görevler aldı. Farklı konularda konferanslar, seminerler ve eğitimler verdi. 2003 yılında Denizli Buldan Kaşıkçı Köyü’ne imam hatip olarak atandı. Askerlik dönüşü Burdur’da vaizlik yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 ay süreli haseki yüksek ihtisas eğitimini 2008 yılında İstanbul’da tamamladı. Manisa Gölmarmara ve Manisa İl vaizliği yaptı. Altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Din Hizmetleri Ataşeliği emrinde görevlendirildi. 2010 yılında hadis alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmaları tefsir alanında devam etmektedir. Manisa Müftülüğüne atanmadan önce Diyanet İşleri Uzmanı olarak çalışan Soykök, evli ve bir çocuk babasıdır. Soykök'ün 'Uygarlıkların Çöküşü', 'Sahih Dindarlık' ve 'İnsanlığın Saadeti İçin Hz. Muhammed (sas)' isimli 3 eseri bulunurken 'Gençler İçin Helal Rehberi' isimli eseri de baskı aşamasında bulunuyor.

