Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

<br>MANİSA, (DHA) - <br>TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesisleri´nde futbolcularla 6´şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Cihat Arslan, oyuncularına uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Futbol Kulübü, yarın ise Halil Onultmak Spor Tesisleri´nde 6´şarlı gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)<br>2020-05-06 11:41:53<br>
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