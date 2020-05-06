Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ilçesinde biri ev sahibi 13 kişi kumar oynarken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ilçesinde biri ev sahibi 13 kişi kumar oynarken yakalandı

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler düzenledikleri operasyonda biri ev sahibi 13 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ilçesinde biri ev sahibi 13 kişi kumar oynarken yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler düzenledikleri operasyonda biri ev sahibi 13 kişiye cezai işlem uyguladı.
Manisa’nın Kula ilçesinde 5 Mayıs günü Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet ederek kumar oynatan ve oynayan şahıslara cezai işlem uygulandı.
Kula’da kumar oynayan şahıslarla ilgili ihbar gelmesi üzerine kolluk kuvvetleri belirtilen adrese giderek içeride kumar oynayan 13 kişiyi yakaladı. Ekipler belirtilen adreste yapılan aramada çok sayıda iskambil oyun kağıdı, okey taşları, tombala malzemesi ve içerisinde rakamların yazılı bulunduğu not defteri de ele geçirdi. Ev sahibi olduğu tespit edilen 1 şahsa Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan işlem yapılırken, ayrıca 13 kişinin her birine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banka duvarının içine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Banka duvarının içine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı ...
Akhisarspor´dan 50. yıla özel madalya 
YEREL HABERLER Akhisarspor´dan 50. yıla özel madalya 
Türkiye'nin en genç müftüsü görevine başladı Manisa Müftüsü olarak atanan Mustafa Soykök dualarla görevine başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en genç müftüsü görevine başladı Manisa ...
Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı
YEREL HABERLER Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı
Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan kurtardı
YEREL HABERLER Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan ...
(Özel) Bu tatlı sadece 30 gün yapılıyor 1800’lü yıllarda başlayan gelenek devam ediyor Türkiye’de sadece Manisa’nın Gördes ilçesinde Ramazan ayında yapılan ‘Gelin kız’ tatlısı sofraları süslüyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu tatlı sadece 30 gün yapılıyor 1800’lü ...
Saruhanlı’da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
YEREL HABERLER Saruhanlı’da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun
YEREL HABERLER Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun
Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya ...
Vali Deniz okullarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Deniz okullarda incelemelerde bulundu
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
Manisa’da ‘solunum cihazı ihtiyacı’ bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER Manisa’da ‘solunum cihazı ihtiyacı’ bahanesiyle ...
Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor
YEREL HABERLER Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor
Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi Karantina süresi daha önce uzatılan mahallede karantina sona erdi
YEREL HABERLER Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi Karantina ...
Manisa’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Manisa’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ...
Minik Meryem’in tedavisi için gerekli olan ilaç parası toplandı
YEREL HABERLER Minik Meryem’in tedavisi için gerekli olan ilaç ...
Manisa'da spor camiasını sevindiren atama Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk asaleten atandı
YEREL HABERLER Manisa'da spor camiasını sevindiren atama Gençlik ve ...
Karantinada değil tatildeymiş gibi hissettiler Manisa'da karantina altındaki vatandaşlar evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantinada değil tatildeymiş gibi ...
Manisa’da sokak hayvanlarına düzenli mama desteği
YEREL HABERLER Manisa’da sokak hayvanlarına düzenli mama desteği
Soma Maden Şehitliği’ne düzenleme Büyük facianın 6. yılında Soma Maden Şehitliği çiçeklendirildi
YEREL HABERLER Soma Maden Şehitliği’ne düzenleme Büyük facianın 6. ...
(Özel) Korona sayesinde balkonlar bahçeye dönüştü Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi Manisalı sera işletmecisi Cihan Canuyar: "Çiçek yetiştirmek negatif enerjinin üzerinizden gitmesini sağlıyor" Balkonda çiçek yetiştiren Kadir Solmaz: "Çiçek yetiştirmek bambaşka bir duygu. Üzerimizdeki negatif enerjiyi alıyor. Bir şeyle uğraşmak, onunla ilgilenmek bizi rahatlatıyor"
YEREL HABERLER (Özel) Korona sayesinde balkonlar bahçeye ...
Annesini, yılanın öldürdüğü kuzulara bebek gibi bakıyor Manisa'da genç bir kız annesiz kalan kuzulara annelerinin yokluğunu aratmıyor
YEREL HABERLER Annesini, yılanın öldürdüğü kuzulara bebek gibi ...
Cirit atları özenle hazırlanıyor Ata sporları arasında yer alan atlı cirit sporunun atları Manisa'nın Selendi ilçesinde yarışlar için özenle hazırlanıyor
YEREL HABERLER Cirit atları özenle hazırlanıyor Ata sporları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X