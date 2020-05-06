Turgutlu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Turgutlu Belediyesi, Türk Kızılayı ve ilçedeki özel bir hastane tarafından gerçekleştirilecek olan “Turgutlu Kan Bağışlıyor” kampanyasını 8 Mayıs Cuma Günü gerçekleştirecek.

Korona virüs salgını sonrasında kan bağışı stoklarında ciddi azalmalar yaşanan Türk Kızılay’ının kan bağışı çağrısına Turgutlu Belediyesinden kampanya ile destek geldi. Türk Kızılay ve ilçedeki özel bir hastaneyle birlikte hayata geçirilen “Turgutlu Kan Bağışlıyor” kampanyasıyla tüm Turgutluluların kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan vatandaşlara umut olması amaçlanıyor.

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 8 Mayıs Cuma Günü 16.30 23.30 saatleri arasında Ortapark’ta kurulacak alanda kan bağışında bulunabilecek.



Başkan Akın’dan çağrı: “Kan verin umut olun”

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlululara kan verme çağrısında bulunarak, “Korona virüs salgını nedeniyle Türk Kızılay’ının kan stoklarında ciddi azalmalar yaşanıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte birbirimize destek olmanın en önemli ve değerli yollarından biri de kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaktır. Hiçbir hemşerimizde kan bağışı yoluyla korona virüs bulaşır endişesi olmasın. Alanlarında uzman bilim insanlarımız ve Türk Kızılay’ı her fırsatta kan bağışı yoluyla korona virüsün bulaşmayacağını ifade ediyorlar. Tüm vatandaşlarımızı 8 Mayıs Cuma günü 16.30 23.30 saatleri arasında Ortapark’a gelerek ‘Turgutlu Kan Bağışlıyor’ kampanyasına destek olmaya ve kan bağışı ile kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyorum” dedi.

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