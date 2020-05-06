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Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı

İHA

Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı

‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ Projesi kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine yapılacak 400 konut için hak sahipliği belirleme kurası, 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak ve TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi ile vatandaşları ev sahibi yapacak. Projeden Şehzadeler ilçesi de yararlanacak. Proje kapsamında Şehzadeler’de Sancaklıbozköy Mahallesindeki 100 dönümlük alana 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacak. Daha önce 4 Mayıs 2020 Pazartesi yapılacağı duyurulan hak sahipliği belirleme kurası, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler gereği, 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’a ertelendi. Kuralar 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak ve TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sancaklıbozköy Mahallemizde 100 dönümlük bir alanda sosyal konut yapılabilmesi için gerekli şartları oluşturmuş ve TOKİ’ye teslim etmiştik. Altyapısını hazır ettiğimiz için TOKİ’nin başlattığı ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ Projesi kapsamına Şehzadeler ilçemiz de dahil edilmiş ve 400 adet 2+1 şeklinde sosyal konutun yapılacağı açıklanmıştı. TOKİ hak sahipliği belirleme kurasının ise 4 Mayıs 2020 Pazartesi yapılacağını duyurmuştu ancak korona virüs salgını ülkemizi de etkileyince kura tarihleri alınan tedbirler kapsamında ertelendi. TOKİ’nin son duyurusuna göre; 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da kuralar Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak, kura töreni TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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