Başkan Ergün’den 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na fidan desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ergün’den 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na fidan desteği

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına destek verdi.

Başkan Ergün’den 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na fidan desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına destek verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs (Covid19) ile mücadelede büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanları için 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik fidan kampanyası başlattı. Yurt genelinde kampanyaya büyük ilgi gösterilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de hem şahsi olarak, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi adına kampanyaya destek verdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “T.C. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına hem şahsım, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak katılım sağladık. Covid19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi gelecegenefes.com adresinden kampanyaya katılmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu Belediyesinden berber ve kuaförlere destek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden berber ve kuaförlere destek
Trafik denetimlerine Vali Deniz de eşlik etti
YEREL HABERLER Trafik denetimlerine Vali Deniz de eşlik etti
Akhisar’da tüm sokaklar ve karantina bölgeleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akhisar’da tüm sokaklar ve karantina bölgeleri ...
Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı
YEREL HABERLER Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı
Turgutlu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek
YEREL HABERLER Turgutlu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek
Gördes'te EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
YEREL HABERLER Gördes'te EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon ...
Madeni Sanatkarlar Odası’ndan Salihli’ye bir sosyal tesis daha
YEREL HABERLER Madeni Sanatkarlar Odası’ndan Salihli’ye bir sosyal ...
Bir dayanışma örneği de Yunusemre'den Yunusemre ilçesinde Salı Pazarında, vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından tedarik edilen sebze ve meyveler kurulan stantta ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor
YEREL HABERLER Bir dayanışma örneği de Yunusemre'den Yunusemre ...
Banka duvarının içine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Banka duvarının içine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı ...
Akhisarspor´dan 50. yıla özel madalya 
YEREL HABERLER Akhisarspor´dan 50. yıla özel madalya 
Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ilçesinde biri ev sahibi 13 kişi kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ...
Türkiye'nin en genç müftüsü görevine başladı Manisa Müftüsü olarak atanan Mustafa Soykök dualarla görevine başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en genç müftüsü görevine başladı Manisa ...
Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı
YEREL HABERLER Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı
Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan kurtardı
YEREL HABERLER Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan ...
(Özel) Bu tatlı sadece 30 gün yapılıyor 1800’lü yıllarda başlayan gelenek devam ediyor Türkiye’de sadece Manisa’nın Gördes ilçesinde Ramazan ayında yapılan ‘Gelin kız’ tatlısı sofraları süslüyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu tatlı sadece 30 gün yapılıyor 1800’lü ...
Saruhanlı’da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
YEREL HABERLER Saruhanlı’da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun
YEREL HABERLER Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun
Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya ...
Vali Deniz okullarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Deniz okullarda incelemelerde bulundu
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
Manisa’da ‘solunum cihazı ihtiyacı’ bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER Manisa’da ‘solunum cihazı ihtiyacı’ bahanesiyle ...
Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor
YEREL HABERLER Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor
Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi Karantina süresi daha önce uzatılan mahallede karantina sona erdi
YEREL HABERLER Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi Karantina ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X