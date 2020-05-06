143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlanmasının ardından kiraya çıkarılan 143 dönümlük araziyi Kula Ziraat Odası Başkanlığı ihale yöntemi ile kiraladı. Kiralanan alanda lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirilecek.

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Manisa’nın Kula ilçesinde hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlanmasının ardından kiraya çıkarılan 143 dönümlük araziyi Kula Ziraat Odası Başkanlığı ihale yöntemi ile kiraladı. Kiralanan alanda lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı sonrası Hazine taşınmazının kiraya verilme protokolü Kaymakam Kemal Duru ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal arasında imzalandı. 143 dönümlük arazide imar işlemleri yapılarak işlenebilir tarım arazisine dönüştürülmesinin ardından lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirilecek.
24 Kasım 2019 tarih ve 30250 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 379 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlandı. Bu kapsamda Kula’ya bağlı Körez Mahallesinde bulunan 513 parsel numaralı 143 dönümlük hazine adına tescilli taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 10 Ekim 2019 tarih ve 238059 sayılı olurları ile tıbbi ve aromatik bitkiler ve ya süs bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanması uygun görüldü. 01 Ekim ve 01 Kasım 2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile kiralanması için ilana çıkarılan 143 dönümlük arazi için Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 10 adet kiralama başvurusu gerçekleşti. İlan süresi sonunda başvurular, Kula Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirmeye alındı. Yapılan değerleme sonucu 10 başvuru içerisinde en yüksek puanı Kula Ziraat Odası Başkanlığı alarak taşınmazı kiralama hakkı kazandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı sonrası Hazine taşınmazının kiraya verilme protokolü ise Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal arasında Kaymakamlık makamında yapıldı. Protokol imzalama töreninde yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, öncelikle taşınmazın imar işlemleri yapılarak işlenebilir tarım arazisine dönüştürülmesinin sağlanacağını ve bu işlemin ardından lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine başlanacağını söyledi.
Protokol imza töreninde konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, “Bugün Ziraat Odası Başkanlığımızla birlikte Kula İlçe Tarım Müdürlüğümüz protokol imzalaması için buradayız. malumunuz E96/D300 karayolu üzerindeyiz. Ülkemizin başkenti Ankara ile ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir’i birbirine bağlayan yolun üzerindeyiz. Burada göreve başladığım günden itibaren ilk düşüncelerimden birisi buradan geçen yüz binlerce aracın görsel olarak etkilenmesi, merak etmesi ve Kula’nın ekonomisine katkı sağlamaktı. Bununda en güzel yollarından bir tanesi yol kenarındaki hazine arazilerimizi tarımsal olarak değerlendirmek olacağını düşünmüştük. Böylelikle tıbbi ve aromatik bitkiler ekerek hem ekonomik olarak bir gelir elde etmeyi, hem de İzmirAnkara arası yolculuk eden vatandaşlarımıza görsel bir estetik sağlamaktı. Bunun için aylar öncesinde düşünüp yola çıkmıştık. Çok şükür nihayete erdik, başarıyla sonuçlandırdık. Bu yol üzerindeki Körez Mahallesinde 143 dönümlük bir hazine arazi vardı. Bu araziyi ihaleye çıkarmıştık. Ziraat odamız da ihaleye katıldı ve onlara nasip oldu. Bizde, her zaman çiftçinin yanında olan, Kula’daki tarımın sürükleyici bir faktörü olan Ziraat Odası Başkanlığı’mızın ihaleyi almasından ayrıca mutlu olduk. İnşallah bu 143 dönümlük hazine arazisi hem tarımsal üretim olarak, hem oradan sağlanacak gelir olarak, hem de göz zevki olarak herkese hizmet verecek. Kula’mızın da bu manada tanıtımına faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalıştığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz, bir işi daha sonuçlandırdığımız için mutluyum. Kula’mıza hayırlı olsun” dedi.
Kula adına güzel bir hizmete daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, Hazine adına tescilli taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tıbbi ve aromatik bitkiler ve ya süs bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanması ile ilgili çalışmalarda destek veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’e teşekkür etti. Kula’nın, Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark alanıyla adının yayılmasından sonra hazine arazisinde yetişecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile adının duyulacağını dile getiren Başkan Palabıyık, inovasyon, eğitim ve ARGE amaçlı kullanılacak taşınmazın, Ziraat Odası Başkanlığı’na ve Kula çiftçilerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK’da çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Manisa FK’da çalışmalar başladı
Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı
Karantinadaki mahalleye gıda desteği
YEREL HABERLER Karantinadaki mahalleye gıda desteği
Turgutlu çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu çalışmalar aralıksız devam ediyor
Turgutlu Belediyesinden berber ve kuaförlere destek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden berber ve kuaförlere destek
Trafik denetimlerine Vali Deniz de eşlik etti
YEREL HABERLER Trafik denetimlerine Vali Deniz de eşlik etti
Başkan Ergün’den 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na fidan desteği
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den 'Sağlık Kahramanları Hatıra ...
Akhisar’da tüm sokaklar ve karantina bölgeleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akhisar’da tüm sokaklar ve karantina bölgeleri ...
Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı
YEREL HABERLER Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı
Turgutlu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek
YEREL HABERLER Turgutlu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek
Gördes'te EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
YEREL HABERLER Gördes'te EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon ...
Madeni Sanatkarlar Odası’ndan Salihli’ye bir sosyal tesis daha
YEREL HABERLER Madeni Sanatkarlar Odası’ndan Salihli’ye bir sosyal ...
Bir dayanışma örneği de Yunusemre'den Yunusemre ilçesinde Salı Pazarında, vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından tedarik edilen sebze ve meyveler kurulan stantta ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor
YEREL HABERLER Bir dayanışma örneği de Yunusemre'den Yunusemre ...
Banka duvarının içine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Banka duvarının içine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı ...
Akhisarspor´dan 50. yıla özel madalya 
YEREL HABERLER Akhisarspor´dan 50. yıla özel madalya 
Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ilçesinde biri ev sahibi 13 kişi kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ...
Türkiye'nin en genç müftüsü görevine başladı Manisa Müftüsü olarak atanan Mustafa Soykök dualarla görevine başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en genç müftüsü görevine başladı Manisa ...
Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı
YEREL HABERLER Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı
Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan kurtardı
YEREL HABERLER Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan ...
(Özel) Bu tatlı sadece 30 gün yapılıyor 1800’lü yıllarda başlayan gelenek devam ediyor Türkiye’de sadece Manisa’nın Gördes ilçesinde Ramazan ayında yapılan ‘Gelin kız’ tatlısı sofraları süslüyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu tatlı sadece 30 gün yapılıyor 1800’lü ...
Saruhanlı’da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
YEREL HABERLER Saruhanlı’da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun
YEREL HABERLER Ramazan sofralarının lezzeti helvaya ilgi yoğun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X