Kumar oynarken yakalanan şahıslara sosyal mesafe cezası

Manisa’da bir adrese yapılan baskında kumar oynayan 5 kişiye hem kumar oynamaktan hem de maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 19 bin 425 TL cezai işlem uygulandı.

Şehzadeler ilçesinde bu akşam saat 22.30 sıralarında kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine kolluk kuvvetleri tarafından adrese yapılan operasyonda içeride 5 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Ev sahibi olduğu tespit edilen 2 kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca ev sahipleri de dahil evde kumar oynayan şahısların her birine Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 3.150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. 3 şahsa ise kumar oynamak suçundan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesine istinaden bin 225 TL olmak üzere toplam 3 bin 675 TL idari para cezası uygulanırken, toplamda ise 5 şahsa 19 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

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