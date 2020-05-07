Manisa’da 14 günlük karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Manisa’da pozitif vakalarla temasta bulunduğu tespit edildiği için haklarında 14 günlük evde kalma tebligatı bulunan 370 kişiden karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa Valiliği evde kalma tebligatı bulunan 370 kişiye yönelik yapılan denetimlerde 2 kişinin karantina kurallarına uymadığının tespit edildiğini ve 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, pozitif vaka ile teması tespit edilerek 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan 370 şahısa yönelik 6 Mayıs tarihinde yapılan denetimlerde Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde 2 kişinin karantina kuralına uymadığı tespit edildi. Salihli ve Şehzadeler ilçesindeki 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına muhalefet etmekten her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanmıştır.”

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