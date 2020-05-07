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Kabloları yakarken suçüstü yakalanan şahıs serbest bırakıldı

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye attığı esnada Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında bakır kabloları yakarken suçüstü yakaladıkları şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kabloları yakarken suçüstü yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye attığı esnada Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında bakır kabloları yakarken suçüstü yakaladıkları şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark alanı içerisinde bulunan Divlit Yanardağı civarında devriye attığı esnada yanardağın eteklerinden ateş yakıldığı ve duman yükseldiğini fark etti. Ateş yakılan bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen çarşı ve mahalle bekçileri, yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A.'yı (38) suçüstü yakaladı. Olay yerinde gözaltına alınan S.A., İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorguya alınan S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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