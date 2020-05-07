Elektrik faturalarını ödeyemeyen çiftçiler zor durumda Çiftçiler, elektrik borçlarını mahsullerini hasat ettikten sonra ödemek istiyor Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı: "Çiftçilerimize 6 aylık bir sürenin verilmesini istiyoruz"

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, çiftçilerin elektrik faturalarını ödeyemediğini ve zor günler yaşadığını belirterek, konuyla ilgili girişim başlattıklarını belirtti.

İlçedeki çiftçilerin zor günler yaşadığını dile getiren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Tarımsal üretimde mazot ve gübreden sonra çiftçilerimizin en büyük gider kalemlerinden birisi olan tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelleridir. Bu elektrik bedelleri, Gediz A.Ş. tarafından, çiftçilerimiz mahsul parasını alıp almadığına bakılmaksızın aylık olarak fatura edilmekte ve aylık olarak tahsil edilmektedir. Tarımsal üretimde kullandığı elektriği kesilmesin diye bankalardan kredi çeken, eşinin kolundaki bileziği bozduran bir çok çiftçi tanıyorum ve üzülüyorum. Böylesine zorluklar içerisinde bir taraftan da virüsle mücadele ederken her türlü riski göze alarak üretimine devam eden Kırkağaçlı çiftçilerimizin Gediz A.Ş'den bir tek isteği var. Çok değil, elektrik paralarının mahsullerimizin hasat edildikten sonra yani kasımaralık aylarında ödenmesi. Başka bir ifade ile haziran ayında sulamaya başlanılması ve 6 aylık bir sürenin çiftçilerimize verilmesini istiyoruz" dedi.

Enerji Piyasası yönetmeliğinin 32. ve 35. maddelerinde böyle bir imkanın sağlandığını hatırlatan Özarı, "Hatta taksit taksit ödeme bile yapılabiliyor, fakat bunu kullanıp kullanmama yetkisi dağıtım şirketlerine verilmiş. Sizlerle paylaştım, Kırkağaç Ziraat Odası olarak yaklaşık 1 ay önce bu konu ile ilgili Enerji Piyasası Denetleme kurulundan gelen yazıyı Gediz A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne gönderdik, fakat herhangi bir cevap alamadık. Daha sonra bu yazıyı Manisa milletvekillerimizin hepsine faksla gönderdik. Son olarak ise ilçemiz AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz'a verdik. Sağ olsun değerli başkanlarımız bu konu ile bizzat ilgileneceğini ve parti olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ve bugüne kadar olduğu gibi bugün de Kırkağaçlı çiftçilerimizin yanında ve hizmetinde olacaklarını beyan ettiler. Bende Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı olarak, bu önemli sorunumuzun sulama işleri başlamadan çözüme kavuşturulmasını umut ediyorum" diye konuştu.

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