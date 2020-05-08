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Günde ortalama 300 koronavirüs moleküler tanı testi yapıyorlar

DHA

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı tarafından Covid-19 testi için yetkilendirilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, 25 personel dönüşümlü olarak 24 saat aralıksız çalışarak, günde ortalama 300 test yapıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın girişimleri ile MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi, 1 ay önce, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 testi yapmak için yetkili hastane olarak belirlendi. Testlerin yapıldığı moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı, 'Biyogüvenlik Düzey 3' fizik tasarımı ve donanımına...

Günde ortalama 300 koronavirüs moleküler tanı testi yapıyorlar

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı tarafından Covid-19 testi için yetkilendirilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, 25 personel dönüşümlü olarak 24 saat aralıksız çalışarak, günde ortalama 300 test yapıyor.<br>Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın girişimleri ile MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi, 1 ay önce, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 testi yapmak için yetkili hastane olarak belirlendi. Testlerin yapıldığı moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı, 'Biyogüvenlik Düzey 3' fizik tasarımı ve donanımına sahip. Çalışanların güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı laboratuvarda, daha önce şüpheli vakalara Ankara'ya gönderilerek yaptırılan Covid-19 testleri yapılıyor. Vakaların test sonuçları, yaklaşık 3 saatte alınarak, erken tanı, erken izolasyon ve erken tedavi ile bulaş riskinin önüne geçiliyor.<br>'3 SAATTE İŞLEM BİTİYOR'<br>Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Manisa il merkezinden ve ilçelerimizden toplanan koronavirüs şüphesiyle ilgili örnekler, laboratuvarımıza getiriliyor. Buraya gelen örneklerdeki sorumluluk tamamen bize ait. Gelen örneklerin ilk olarak kayıtlarını yapıyoruz. Sonra içerisindeki virüsü araştırmak üzere ön işlemlerden geçiriyoruz. Eğer bir virüs varsa, bunu incelemek için PCR dediğimiz polimeran bir zincir reaksiyonumuz var, o işleme tabi tutuyoruz. Bu işlem 1 saat 50 dakika sürüyor. Daha sonra da çıkan sonuçları detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Toplam 3 saatte işlem bitiyor. Pozitif çıkan hastalarımızı hemen gerekli polikliniklere bildirerek, gerekli müdahalelerin yapılmasına yardımcı oluyoruz" dedi.<br>Koronavirüs testlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akçalı, şöyle devam etti:<br>"Çalışmalarımızın başlangıcından itibaren tam bir ay geçti. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gelen örnek sayılarımızla ilgili bir değişiklik yok. Ortalama olarak günde 300 örneğimiz geliyor. Bugün itibariyle 8 bin 800 adet test yapmışız. Gün içerisinde gelen testleri, yine aynı gün içerisinde sonuca ulaştıracak şekilde çalışıyoruz. Laborant, biyolog, asistan arkadaşlarımızla birlikte 25 kişilik bir ekibiz. Celal Bayar Üniversitesi olarak şanslı bir kurumuz. Çünkü moleküler mikrobiyoloji laboratuvarımızın içerisinde tüberküloz üzerinde çalıştığımız odalarımız var ve bunlar negatif basınçlı. Bu negatif basınçlı odalar sayesinde daha güvenli bir şekilde koronavirüs testlerini çalışmış oluyoruz. Arkadaşlarımız eldivenleri başta olmak üzere orada olan ne varsa bırakarak, dışarıya çıkıyorlar. Bu nedenle de çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadık."DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-05-08 08:27:14<br>

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