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(Özel haber) Ev çatısında pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık Korona virüs spora engel olmadı, ev çatısı spor salonuna dönüştü Muay Thai sporcusu kardeşler pet şişe ve yastıkla antrenmanlarını sürdürüyor

İHA

Korona virüs pandemisi süresince spor salonlarının kapalı olması nedeniyle Avrupa da derecesi bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler evlerinin çatısında içi su dolu pet şişe ve yastıklarla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Ev çatısında şampiyonluğa hazırlanan sporcular antrenmanlarını bir gün bile aksatmıyor.

(Özel haber) Ev çatısında pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık Korona virüs spora engel olmadı, ev çatısı spor salonuna dönüştü Muay Thai sporcusu kardeşler pet şişe ve yastıkla antrenmanlarını sürdürüyor

Korona virüs pandemisi süresince spor salonlarının kapalı olması nedeniyle Avrupa da derecesi bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler evlerinin çatısında içi su dolu pet şişe ve yastıklarla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Ev çatısında şampiyonluğa hazırlanan sporcular antrenmanlarını bir gün bile aksatmıyor.
Manisa’da Şehzadeler Muay Thai Spor Merkezi sporcuları, salonların ve okulların kapalı olması nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor. Muay Thai Antrenörü Ediz Barış’ın programlarına uygun şekilde antrenman yapan sporcular, gelecek şampiyonluklara hazırlanıyor. Avrupa Kupası dereceleri bulunan Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler de evlerinin çatısında antrenman yapıyor. Korona virüs salgını sebebiyle spora engel koymayan Öksüz kardeşler, her gün düzenli olarak evlerinin çatısına çıkarak önce ısınmalarını yapıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Muay Thai Spor Merkezi tarafından kendilerine sağlanan eldiven ve lapaları kullanan sporcular bununla da yetinmedi. Evlerindeki malzemelerle çatı katını adeta spor salonuna dönüştüren Öksüz kardeşler, yastık, içi su dolu pet şişe, merdiven gibi malzemeleri de kullanarak antrenmanlarından geri kalmıyor. Ev imkanlarıyla şampiyonluklara hazırlanan Öksüz kardeşlerin ilk hedefi milli takıma girmek.
Çocukların evde kaldıkları için böyle bir yöntem geliştirdiklerini belirten baba Hasan Öksüz, “Çocuklarımız virüsten dolayı evde kaldıkları için biz de çatıda böyle bir yöntem bulduk. Tüm gençlere de evde spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarımız hem evde kalıp hem de sporlarını yapabiliyorlar” dedi.

Ömer Faruk: "Yarın müsabakalar başlasa şampiyon olabilecek güçteyiz"
Avrupa Kupası 3.’lüğü bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk Öksüz, idmanların başarılı gittiğini ve şampiyon olabilecek güçte olduklarını belirterek, “Burada lapa dövüyoruz, merdiven yapıyoruz. Korona virüsünden dolayı evde antrenman yapıyoruz. Pet şişeleri astık, merdiveni yere koyduk, hocalarımız da lapalarımızı verdi. Kendimizi fit tutuyoruz. Antrenmanlarımızı çatıda yapıyoruz. Antrenmanlarımız da güzel gidiyor. Yarın müsabakalar başlasa şampiyon olabilecek güçteyiz. Hedefimiz de milli takıma girmek” diye konuştu.
Her gün düzenli olarak antrenman yaptıklarını dile getiren Şerife Naz Öksüz de çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Ediz Barış: “Antrenman programlarını online olarak takip ediyoruz”
Sporculara evde antrenman yapabilmeleri için gerekli desteği sağladığından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli aynı zamanda da Muay Thai Federasyonu Antrenörü Ediz Barış, “Sporcularımızı 2’ye ayırdık. Performans sporcuları ve normal eğitim gören sporcular olmak üzere. Performans sporcularımızın her birine darbe yastıklarını ve atlama iplerini dağıttık. Velilerimize de bunların nasıl kullanacağını öğrettik. Antrenman programlarını online olarak takip ediyoruz. Velilerimiz de öğrencilerimize lapa tutarak yardımcı oluyor. Evdeki malzemelerle antrenmanların nasıl yapılacağını anlattık. 117 sporcumuzun 80’i antrenmanlarını video olarak bize gönderiyor. Bazen biz de online olarak bağlanıp egzersizleri beraber yapıyoruz. Mental egzersizler yaptırtıyoruz. Sportif bir video atıp değerlendirmelerini istiyoruz. Doğru cevap verenleri de ödüllendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Fiziksel gelişimlerini de takip ediyoruz”
Sporcuların fiziksel gelişimlerini de takip ettiklerini sözlerine ekleyen Barış, “Antrenmanlar güzel gidiyor. Vücutlarını da dinç tutuyor öğrencilerimiz. Velilerimizin izni olduğu sürece sosyal mesafeyi de koruyarak öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Fiziksel gelişimlerini de takip ediyoruz. Yaptığımız egzersizlerle öğrencilerimiz diriler, ancak evde kaldıkları için iriler. İnşallah salonları da açılırsa bu sefer de deli bir nesille karşı karşıya gelmeyiz. Diri, iri ama deli bir nesil olmaz. Bunun yaşanmaması için bütün egzersizlerimiz, mental antrenmanlarımızı, yapabileceğimiz sosyal aktivitelerimizi devam ettiriyoruz” açıklamasını yaptı.
Pandemi sonrası spor salonlarının açılması durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Barış, “Pandemi sonrası için salonumuzu hazırladık. Önceden 1.5 metre arayla bulunan darbe torbalarımızı 3’er metre arayla hazırladık. Her bir sporcunun arasında 3 metre olacak şekilde ayarladık. Bakanlığımız nasıl öngörürse tüm bunlara hazırlıklı olacağız” ifadelerini kullandı.

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