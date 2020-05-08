Manisasporlu kaleci Kubilay'a talip çok

<br>MANİSA, (DHA) - <br>TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un kalecisi Kubilay Zihni'ye Süper Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi. Bu sezon 20 maçta forma giyen 20 yaşındaki eldiven için Çaykur Rizespor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'un takipte olduğu vurgulandı. Birçok ekibin radarına giren Kubilay'ın sezon biter bitmez soluğu Süper Lig'de alması bekleniyor. Takımının ençok forma giyen oyuncularının başında gelen Kubilay yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen ara hepimizi üzdü. Ancak şimdi yeniden futbola konsantre olmak zorundayız. Genç bir oyuncuyum ve kulübümle bir yıl daha mukavelem var. Transferle ilgili konuşmak için şimdilik erken. Şu anda tek düşüncem ligi istikrarlı bir futbolla tamamlamak, kendime güveniyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)<br>2020-05-08 12:22:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.