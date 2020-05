Turgutlu Belediyesinden devlet hastanesine önemli destek

Turgutlu Belediyesi Turgutlu Devlet Hastanesine 25 adet ateş ölçüm cihazı bağışladı.

Korona virüs salgını nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan ve sıkça kullanılan sağlık ekipmanlarından biri olan ateş ölçüm cihazları Turgutlu Devlet Hastanesine bağışlandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz tarafından Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergün’e 25 adet ateş ölçüm cihazı bağışlanarak teslim edildi.



“Korona virüsle mücadelenin her adımında varız”

“Turgutlu Belediyesi olarak korona virüs salgını ile mücadelenin her adımında varız” diyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Sağlık çalışanlarımıza ve tedavi gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla daha önce Devlet Hastanemize 450 litre alkol, 30 adet oksimetre ve 30 adet tansiyon aletini teslim etmiştik. Şimdi ise korona virüs şüphesiyle hastaneye başvuran vatandaşlarımızın hızlı ve etkili bir şekilde ateş ölçülerinin takibinin yapılması amacıyla 25 adet ateş ölçüm cihazını bağışlayarak Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergün’e teslim ettik.” derken, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz da, “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza her anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Sarf ettikleri büyük emekleri için sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, tedavi gören tüm hemşehrilerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.