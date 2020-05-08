Salihli’de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor

Salihli Belediyesi ekipleri, önümüzdeki hafta tekrar hizmete açılacak olan berber ve kuaför iş yerleri ile güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Salihli’de bulunan 330 iş yerinde dezenfekte çalışması yaparak iş yeri sahiplerine maske ve el dezenfaktanı dağıttı.

Dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde kapanan berberler ve kuaförler ile güzellik salonları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında önümüzdeki haftadan itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacak. İlçe genelinde korona virüs salgınına karşı halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli Belediyesi, yeniden açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kadir Dilşeker, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.



“Lütfen kurallara uyalım”

Salihli’de korona virüs salgınına karşı belediyenin ilk günden itibaren tüm birimleriyle ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, normalleşme sürecinde açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının belediye ekiplerince dezenfekte edildiğini söyledi. Esnaflara her zaman destek olduklarını ifade eden Başkan Kayda, “Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye olarak yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de yeniden hizmete açılacak iş yerlerine yönelik dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştireceğiz. Halkımızın sağlığını korumak için esnaflarımıza maske ve el dezenfaktanı dağıtıyoruz. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız için lütfen kurallara uyalım” dedi.

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