Berber ve kuaförlerin imdadına Akhisar Belediyesi yetişti

Akhisar Belediyesi, 11 Mayıs’ta yeniden faaliyete başlayacak berber, güzellik salonu ve kuaförler için ücretsiz maske, siperlik, eldiven, tek kullanımlık havlu ve önlük dağıttı.

Korona virüs sebebiyle 21 Mart’tan beri kapalı olan berber, güzellik salonu ve kuaförler için harekete geçen Akhisar Belediyesi, zor zamanlar yaşayan esnafın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, zor zamanlar yaşayan Akhisar esnafının her zaman yanında olacaklarını söyledi. Akhisar Berberler ve Kuaförler Odası’na kayıtlı olan esnaflara, 1 adet siperlik, 20 adet maske, 60 adet tek kullanımlık havlu, 30 çift eldiven ve 60 adet tek kullanımlık tıraş önlüğünden oluşan hijyen paketi veren belediye ekipleri, odaya kayıtlı olmayan esnaflara da yardımcı oldu.



“Bizi büyük bir yükten kurtardılar”

Akhisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Zekeriya Açıkgöz, “Yaşadığımız bu zor zamanlarda bizlerin yanında oldukları için Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi büyük bir yükten kurtardılar. 50 günden beri iş yerlerimiz kapalı. Çok zor günler geçirdik. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bu süreçte hep bize destek oldu. Başkanımıza ve belediyemize ne kadar teşekkür etsek az. İyi ki varlar” dedi.



“Her zaman esnafımızın yanındayız"

Her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Başlattığımız Akhisar Dayanışması’nı güzel örneklerle geliştiriyoruz. Esnaf dostu bir belediyeyiz ve bu zor günlerde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Pazartesi günü berber ve kuaförlerimiz açılıyor. Bu açılış sürecine esnafımızın adapte olabilmeleri ve acil ihtiyaçlarını giderebilmeleri için hazırladığımız hijyen setimizi kendilerine dağıtıyoruz. Beklediğimiz güzel günlere tedbiri elden bırakmadan, birlik, beraberlik ve dayanışma ile kavuşacağız. Her zaman esnafımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.



Kadın Kooperatifi de destek oldu

Akhisar Belediyesinin hazırladığı hijyen paketine Akhisar Kadın Kooperatifi de destek oldu. Kooperatif tarafından üretilen havlular, berber, kuaför ve güzellik salonlarına hediye edildi. Başkan Dutlulu, dayanışmaya Akhisar Kadın Kooperatifi’nin de katkı sağladığını belirterek, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Berber ve kuaförler ise Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini ileterek, bu duyarlı davranışın tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyledi.

