Manisa FK, Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 12 Haziran’da başlaması planlanan lig için hazırlıklarını Teknik Direktörleri Cihat Arslan eşliğinde dört grup halinde sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dört grup halinde kuvvet ve aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.