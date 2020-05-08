Demirci'de uzaktan eğitime katılamayan öğrenciye bilgisayar hediyesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde uzaktan eğitime katılamayan 2 kardeşe Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından bilgisayar hediye edildi.

Başkan Selçuk, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programı öğrencisi Oğuzhan Gür ve lisede öğrenim gören kardeşinin bilgisayarlarının olmaması sebebiyle uzak eğitime katılamadığını öğrenmesi üzerine makamına davet etti. Temin ettiği bilgisayarı iki kardeşe teslim eden Başkan Selçuk, derslerinde başarılar diledi. Başkan Selami Selçuk, “Ülkemiz korona virüs ile mücadeleyi sürdürüyor. 2 öğrenci kardeşimizin uzaktan eğitimden yararlanamadığı ve bilgisayarlarının olmadığını öğrendik. Hemen temin ederek, kendilerine hediye ettik. Bu süreci milletçe dayanışma içinde aşacağız" dedi.

Başkan Selçuk’a teşekkür eden Oğuzhan Gür ise "Artık derslerimden geri kalmadan uzaktan eğitime katılıp öğrenimimi sürdüreceğim, mutluyum” diye konuştu.

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