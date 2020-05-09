Manisa'da Mustafa gitti

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<br>MANİSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa FK'da şubat ayında Ferhat Yazgan ve Oğuzhan Erdoğan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mustafa Çakır, kulüple bağlarını kopardı.<br>Alacağını tahsil etmek için siyah beyazlılara ihtarname yollayan 33 yaşındaki stoper, 1 aylık sürede ödeme yapılmaması üzerine sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçtu.<br>Manisa ekibine sezon başında Kastamonuspor'dan 2 yıllığına transfer olan Mustafa, bu sezon 17 lig, 3 kupa maçında görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-05-09 13:33:38<br>

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