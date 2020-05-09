Manisa'da Mustafa gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'da Mustafa gitti

DHA

MANİSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa FK'da şubat ayında Ferhat Yazgan ve Oğuzhan Erdoğan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mustafa Çakır, kulüple bağlarını kopardı. Alacağını tahsil etmek için siyah beyazlılara ihtarname yollayan 33 yaşındaki stoper, 1 aylık sürede ödeme yapılmaması üzerine sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçtu. Manisa ekibine sezon başında Kastamonuspor'dan 2 yıllığına transfer olan Mustafa, bu sezon 17 lig, 3 kupa maçında görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa 2020-05-09 13:33:38

Manisa'da Mustafa gitti

<br>MANİSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa FK'da şubat ayında Ferhat Yazgan ve Oğuzhan Erdoğan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mustafa Çakır, kulüple bağlarını kopardı.<br>Alacağını tahsil etmek için siyah beyazlılara ihtarname yollayan 33 yaşındaki stoper, 1 aylık sürede ödeme yapılmaması üzerine sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçtu.<br>Manisa ekibine sezon başında Kastamonuspor'dan 2 yıllığına transfer olan Mustafa, bu sezon 17 lig, 3 kupa maçında görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-05-09 13:33:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisarspor Teknik Direktörü Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız
YEREL HABERLER Akhisarspor Teknik Direktörü Vural: 12 Haziran'da ...
Manisa Büyükşehir'in mama desteği sürüyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'in mama desteği sürüyor
İlkokul öğretmeni kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER İlkokul öğretmeni kalbine yenik düştü
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
YEREL HABERLER Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya ...
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 ...
Demirci'de uzaktan eğitime katılamayan öğrenciye bilgisayar hediyesi
YEREL HABERLER Demirci'de uzaktan eğitime katılamayan öğrenciye ...
Manisa FK, Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Manisa FK, Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını ...
Manisa’da Covid-19 tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Manisa’da Covid-19 tedbirleri görüşüldü
Yaşlılar için parklar ve banklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Yaşlılar için parklar ve banklar dezenfekte edildi
Büyükşehirden sağlık çalışanlarına ücretsiz servis
YEREL HABERLER Büyükşehirden sağlık çalışanlarına ücretsiz servis
Emlak Vergisi ödemeleri online da yapılabilecek
YEREL HABERLER Emlak Vergisi ödemeleri online da yapılabilecek
Bagajda yolcu taşıyan otobüs şoförüne 4 bin 271 lira ceza
YEREL HABERLER Bagajda yolcu taşıyan otobüs şoförüne 4 bin 271 lira ...
Yılmaz Vural: "Futbolcu ve teknik heyetler tedirgin" Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Oyuncuları psikolojik olarak hazırlamak daha zor olacak gibi görünüyor"
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: "Futbolcu ve teknik heyetler ...
Zeytinlik alandaki kaçak kazıya suçüstü Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytinlikte kaçak kazı yapan 5 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Zeytinlik alandaki kaçak kazıya suçüstü Manisa’nın ...
Polis, Trafik Haftası'nda evde kalan çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Polis, Trafik Haftası'nda evde kalan çocukları ...
Kamyonda 250 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kamyonda 250 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye ...
Berber ve kuaförlerin imdadına Akhisar Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerin imdadına Akhisar Belediyesi ...
Turgutlu’da karantinadaki binalar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da karantinadaki binalar dezenfekte ediliyor
Salihli’de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Salihli’de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a ...
Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şubesinden gıda yardımı
YEREL HABERLER Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şubesinden gıda yardımı
Korona’ya inat Salihli çiftçisi üretiyor
YEREL HABERLER Korona’ya inat Salihli çiftçisi üretiyor
Şüphe üzerine durdurulan kamyondan uyuşturucu çıktı Durdurulan kamyondan 250 gram metamfetamin çıktı Kamyonun gizli bölmesine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Volta' buldu
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan kamyondan uyuşturucu ...
Saruhanlı'da ilk kez ekilen bezelyenin hasadı başladı
YEREL HABERLER Saruhanlı'da ilk kez ekilen bezelyenin hasadı başladı
Manisa’da sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor
YEREL HABERLER Manisa’da sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X