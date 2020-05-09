Akhisarspor Teknik Direktörü Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

<br>Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Koronavirüs salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 1'inci Lig'de 45 puanla 5'inci sırada bulunan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 1,5 aydır duran ligin yeniden start alacağı 12 Haziran'a kadar hazır hale geleceklerini söyledi.<br>Takımı fiziksel olarak hazırlamanın yanı sıra salgının olumsuz etkileri nedeniyle psikolojik olarak da hazırlamaya çalışacaklarını belirten Vural, "Ligin oynanmasından yanayız ancak futbolcular ve teknik adamlar tedirgin. Tarih verildi ama 35 günlük bir ara var ve bu 35 günde olacak gelişmelerle tarihin geriye veya ileriye alınabileceği, ya da tamamen iptal edilebileceği konusunda sanki bir anlayış hükmü bulunuyor. Federasyon ve Sağlık Bakanlığı'nın farklı görüşleriyle biraz tedirgin oldum. Çünkü farklı farklı şeyler söylediler. Sorumluluk TFF'de ancak hakikaten bir risk varsa bu karar TFF'ye bırakılmamalı. Gelişmeleri izleyip hazır hale gelmeye çalışacağız" dedi.<br>Vural, ligde kalan 6 maçta 60 puana ulaşan takımların mutlu sona ulaşacağını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ<br>2020-05-09 13:43:51<br>

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