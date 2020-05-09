Manisalı berberler ’11 Mayıs’ hazırlıklarını tamamladı

Manisa’da korona virüsle mücadele kapsamında kapatılmasının ardından 11 Mayıs’ta yeniden kepenk açacak olan berberler hazırlıklarını tamamladı.

Korona virüs mücadelesi kapsamında kapatılan 360’ı Şehzadeler’de, 330’u Yunusemre’de olmak üzere toplam 690 berber kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs’ta yeniden dükkanlarını açacak. Pandemi mücadelesi sırasında tedbirlere uygun olarak hizmet verecek olan Manisalı berberler tüm hazırlıklarını tamamladı. Yayınlanan tedbirler hakkında bilgi veren Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, “Esnaf için bayram günü oldu. Berberler ve kuaförler günü de sayılacak. Öyle bir şey ki bundan sonra Türkiye çapında berber ve kuaförler günü diye bir günümüz yoktu. 11 Mayıs bundan sonra kuaförleri günümüz olarak temin edilecek. Ama esnaf olarak çok zor günler geçirdik, yine de zor günler geçireceğiz. Çünkü bizlerin beklediği konular olmadı. Biz hiç yardım almadık. Devletten kira yardımı gibi bazı yardımları almamız gerekiyordu. Ama sağ olsun bazı belediyelerimiz bize katkılarda bulundu. Tabi ki bunlar yeterli mi yetersiz” dedi.

Açıklanan genelgeye uymaları gerektiğini belirten Bartu, “O genelgeye göre sabah 9’da açacağız, akşam 9’da kapatacağız. Randevu sistemiyle çalışacağız. Güzel şeyler bunlar. Bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak. Dükkanlar ancak bir müşteri kabul edebilecek. Bir tane de bekleyen kişi olacak. Randevusuz müşteri geldiği takdirde dışarıda sosyal mesafeye uyarak bekleyecek. Maske takmak şart olacak. Çalışanlar muhakkak maske kullanacak. Yapılacak olan işleme göre müşteri maskeyi çıkarabilecek. Oturulan yerler her müşteri kalktığında sterilize edilecek. Eller dezenfekte edilecek. Eldiven kullanılacak. Bütün bunlar müşterinin gözü önünde olacak. Saç kesimi, yıkama, boyama ve hizmetler arası kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık olacak. Bir müşteri için kullanılan malzemeler başka müşteride temizlenmedikten sonra kullanılmayacak. Kişiye özel havlu veya önlük sağlanabilecek veya kendisi getirecek. Jilet kullanılmayacak. Sakal tıraşı makineyle yapılacak. Kadın kuaförlerde cilt bakımı ve kalıcı makyaj yapılmayacak. Ense fırçası kullanılmayacak. Buralarda geçici olarak yiyecek, içecek ikramlarında bulunulmayacak. 18 ile 20 yaşında olanlar izin aldıkları takdirde çalışabilecek. Daha küçük olanlar ise çalışmayacak. Bu şekilde bir genelgemiz geldi. Bu genelgemize uymamız gerekiyor. Bu çerçevede üyelerimiz dükkanlarını açacaklar. Tabi bunlara denetim olacak” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi tarafından çeşitli destekler sağlanacağını da açıklayan Bartu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi pazartesi gününden itibaren maske dağıtacak. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bizzat çağırıp 60 kişiye gıda yardımı yaptığı gibi odaya da maske ve siperlik desteği verdi. Üyelerimizi mağdur etmedikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir de dükkanları dezenfekte ettirmek için ekip hazırladı. Mahalle mahalle, bölge bölge Şehzadeler’deki bütün kuaför ve berberleri dezenfekte ediyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yunusemre Belediyesi de bizden liste istedi. Onlarda dezenfekte yapacak” dedi.

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