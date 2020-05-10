65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokaklarda

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 21 Mart tarihinden beri sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs günü 4 saatlik verilen izinle sokaklara akın etti.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan itibaren 65 yaş vr üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Bu izinle birlikte Kula’daki yaşlılar evlerinden çıkarak yürüyüş yaptı, parklarda dinlenerek temiz hava aldı.

57 yıllık eşi Ali Emrem ile birlikte izin verilen saatler arasında sokağa çıkarak yürüyüş yaptıklarını dile getiren 75 yaşındaki Mediha Emrem, uzun zamandır evde kaldıklarını ve bu sürede çok sıkıldıklarını söyledi. 21 Mart tarihinden beri kısıtlama kararı sebebiyle yürüyemediklerini ve bugün de yürümekte zorlandıklarını ifade eden Mediha Emrem, “Eşimle 1963 yılında evlendik. O günden beri birlikte hayatımızı geçindirmeye çalışıyoruz. Bu virüs sebebi ile mecburiyetten uzun süredir evde kalıyoruz. Takdir gereği bir süre daha evde kalacağız.” dedi.

Arkadaşları ile yaklaşık 2 aydır görüşemedikleri için birbirlerini özlediklerini söyleyen bir vatandaş ise, “2 aydır evlerimizdeyiz. Uzun bir aradan sonra ilk defa görüşüyoruz. 2 aydır çıkamadığımız için arkadaşlarımızla muhabbet edemedik. Arada böyle izin verilmesi bizim için çok iyi oldu. Hem arkadaşlarımızla hasret gideriyoruz, hem de yürüyüş yapıp temiz hava alıyoruz. Cumhurbaşkanı’mızdan Allah bin kere razı olsun.” ifadelerini kullandı.

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