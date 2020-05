Manisa'da sokaklar ve parklar 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu

<br>Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 4 saatliğine sokağa çıkma kısıtlamaları sona eren 65 yaş ve üstü vatandaşlar, soluğu dışarıda alıp, güneşli havada yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.<br>65 yaş ve üstü vatandaşlar, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber kendilerini dışarıya attı. 21 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, güneşli bir günün tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar parklarda otururken bazıları ise yürüyüş yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak koronavirüse karşı önlem aldığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise uymayanlar dikkati çekti. Peker Mahallesi'nde bulunan Okan Divrik Parkı'ndaki çimlerin üzerine sandalyelerini alıp gelen 65 yaş ve üstü kişilere ise mahalle muhtarı Saffet Taşkıncan karanfil verip, maske dağıtılarak Anneler Günü'nü kutladı. Bazı yaşlı vatandaşlarsa Yunusemre ilçesinde bulunan Ağlayan Kaya mevkisinden şehri izleyerek kısıtlamadan muaf tutulan zamanlarını geçirdi.<br>YAŞLILAR MUTLU<br>Türkiye'nin süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü anlatan Birsel Akçakır (80), "Dizimden ameliyatlıyım. 3 senedir fazla dışarı çıkamıyordum. Sadece akşamları parka çıkıyordum. O nedenle eve alışkınım. Ama her gün gezmeye çıkanlar için evde kalmak zor bir durum. Bence dünyaki en güzel yer Türkiye. Çünkü her imkanımız var. Salgın nedeniyle alınan tedbirlerle en az kayıpla bu işi atlatıyoruz. Sağlık Bakanını çok tebrik ediyorum" dedi. Dışarıya çıkmanın vermiş olduğu mutluluğu anlatan Nihal Güldemir (73) de "Dışarıya çıkınca kendimi cennette gibi hissettim. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini çok iyi buluyorum. Gayet başarılı bir şekilde süreç yürütülüyor" diye konuştu.<br>Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu böyle günlerde daha iyi görüldüğünü anlatan Mehmet Yıldırım (76), "Bize böyle bir izin verildi. Çok mutlu olduk. Parka çıktık hava almaya. Çok güzel bir duygu. Türkiye diğer Avrupa ülkelerine yardım gönderiyor. Hem onların bu hastalığı yenmesinde hem de bizlerin hastalığı yenmesi noktasında yardımcı oluyor. Herkesten Allah razı olsun" dedi. Dışarıya çıkmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tülin Göç (82) de "Geçen 10 Mart'tan bu yana evde izoleydim. Gerçekten çok bunalmışım. Dışarı çıktık ama neredeyse yürümeyi bile unutmuşuz" diye konuştu.<br>MAHALLE MUHTARI MORAL VERDİ<br>Peker Mahalle Muhtarı Saffet Taşkıncan da, "Uzun zamandır yaşlılarımız evden dışarıya çıkamıyorlar. Daha önce hiç böyle sıkıntılı bir dönem yaşamamışlardı. Cumhurbaşkanımız onlara bir jest yaptı. 4 saat dışarı çıkmalarına izin verildi. Sokağa çıktıkları ilk gün Anneler Günü'ne denk geldiği için hem günlerini kutlayalım istedik hem de birer maske ve çiçek takdim ettik. Onları bir nebze olsun mutlu etmek istedik. Onlara moral oldu. İnşallah bu günleri bir an önce atlatırız. Hepsi parkları çok özlemiş. Parklara bir an önce çıkarlar sohbet etme imkanı bulurlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-05-10 16:18:38<br>

