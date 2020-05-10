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Manisa’da 3 bin belediye personeli görevinin başındaydı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulamasında çalışmalarına ara vermedi. Her an ve her koşulda Manisalıların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tüm ekipleriyle 17 ilçede, 3 bin personeliyle sahada yer aldı.

Manisa’da 3 bin belediye personeli görevinin başındaydı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulamasında çalışmalarına ara vermedi. Her an ve her koşulda Manisalıların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tüm ekipleriyle 17 ilçede, 3 bin personeliyle sahada yer aldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada ve vatandaşın yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için büyük çaba sarf etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi ekipleriyle hizmetlerini ara vermeden sürdürdü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri aydınlatma direklerinin bakım ve onarımı, mezarlık duvar yapımı ve tamir işlerini ara vermeden sürdürürken, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol yapım, asfalt ve yama hizmetlerine devam etti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de, dezenfeksiyon, haşere ile mücadele ve sokak hayvanlarının beslenmesi için seferber oldu.

Hizmetler aksatılmadı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de, çöp atma, ekmek alma ve benzeri işler için sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara maske dağıttı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise, yol boyama, yaya yol çizgileri ve trafik işaretlerinin yenilenmesi noktasında yoğun mesai sarf etti. Ayrıca kamu kurumundaki sağlık çalışanlarının ücretsiz şekilde hastanelere taşınması da sağlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokakların temizliği ve katı atıkların bertarafı noktasında hizmetlerini aksatmadan sürdürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, görevi olan yangın ve kazaya müdahale iş ve işlemlerinin yanı sıra cadde ve sokakların sokağa çıkma yasağı kapsamında boş olması nedeniyle dezenfeksiyonlu su ile cadde, sokak ve kaldırımlarda yıkama işlemi gerçekleştirdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı 185 Çağrı Merkezi hattı da, vatandaşların talep ve şikayetlerine yanıt vermek için hizmetlerine devam etti. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de, 17 ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve arızaya zamanında müdahale etmek için görev başındaydı.
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin il genelindeki mezarlıklarda bayram temizliği bakım ve onarım çalışmaları, 2 günlük sokağa çıkma yasağında da devam etti. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de, bir yandan rutin sulama işlemlerini devam ettirirken, öte yandan park ve bahçeleri de yaza hazır hale getirmek için çaba sarf etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını gece de sürdürdü.

Başkan Ergün: “Sağlıklı günler yakın”
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı hal denetim ve beton fabrikasında bakım onarım çalışmaları yaparken; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde maske üretimi de devam etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verirken, günlük sıcak yemek ulaştırılan vatandaşlara hizmetlerini de aksaksız sürdürdü. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri dahil olmak üzere, 17 ilçede yaklaşık 3 bin personelin sokağa çıkma yasağı sürecinde hizmetleri sürdürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Öncelikle başta Büyükşehir Belediyesi personelimiz olmak üzere tüm kamu çalışanlarına özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bugün de, yarın da her zaman vatandaşımızın yanında, hizmetindeyiz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz durumunda sağlıklı günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bizler Manisalıların her koşulda yanında ve hizmetindeyiz. Bu zor günleri atlatana kadar hemşehrilerime evde kalmaları çağrısı yapıyorum ve herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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