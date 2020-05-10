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Akhisar Belediyesi sokaklardaki 65 yaş ve üzeri anneleri unutmadı

İHA

Akhisar Belediyesi sokaklardaki 65 yaş ve üzeri anneleri unutmadı

Akhisar Belediyesi, 4 saatlik sokağa çıkma iznini parklara giderek ve yürüyüş yaparak değerlendiren kadınların Anneler Günü'nü kutladı. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, yürüyüşe çıkan anneler ile kısa sohbetler ederek, gül verip Anneler Gününü kutladı.
Anneler Günü’nde sokağa çıkma serbestliğini fırsat bilerek güneşli havada gezmeye çıkan 65 yaş ve üstü kadınların gününü güllerle kutlayan Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, "Biliyorsunuz bugün Anneler Günü. Biz de, 4 saatlik sokağa çıkma iznini parklarda değerlendiren annelerimizin Anneler Günü’nü kutlayarak onlara gül hediye ettik. Amcalarımıza maske verdik. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun selamlarını kendilerine ilettik. Bugün onlar için özel bir gün. Uzun bir süredir evlerinde sabırla bekliyorlardı. Onlarla sohbet ettik ve hatırlarını sorduk. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlarız” şeklinde konuştu.
65 yaş ve üstü vatandaşlar Akhisar Belediyesi’nin duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.
Öte yandan Akhisar Belediyesi önünden ekipler ihtiyaç duyan 65 yaş üzeri vatandaşlara maske ve gül dağıttı.

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