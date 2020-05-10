Manisa FK’da kuvvet antrenmanları devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü 12 Haziran’da başlaması planlanan lige kuvvet ağırlıklı çalışmalarla hazırlanıyor.
Manisa FK, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dört grup halinde kuvvet antrenmanı ve aerobik koşu çalışması yaparak çalışmalarını tamamladı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.