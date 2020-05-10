Selendi'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıktı

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen yaşlılar Manisa’nın Selendi ilçesinde de haftalar sonra sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Saat 11.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 gün sonra sosyal mesafeyi koruyarak maske takıp sokağa çıktı. Korona virüsü salgını nedeniyle 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokağa çıktı. Yürüyüş mesafesinde vatandaşlar boş sokakların tadını çıkardı. Sokaklarda yürüyen yaşlılar tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Uzun zaman sonra yürüyüşe çıkmanın keyfini yaşadıklarını kaydeden bir yaşlı, "Ayaklarımız kilitlendi. Kimimiz bastonla çıktık. Allah büyüklerimizden razı olsun. Bu izni bize verdiler. Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem Anneler Günü hem de yürüyüşe çıktık. Keyfimiz yerinde. Bizler evde kalalım yeter ki şu virüs bir an önce bitsin." dedi.

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