Başkan Kayda’dan annelere çiçekli kutlama

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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla annelerin bu özel gününü çiçeklerle kutladı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek ekipleri, 10 Mayıs Pazar günü başta şehit anneleri olmak üzere görev başındaki sağlık çalışanları ve güvenlik personeli ile evlerinde olan annelere Başkan Zeki Kayda’nın Anneler Günü mesajını ileterek çiçeklerle günlerini kutladı.

Anneler Gününde bizleri dünyaya getiren fedakar annelerimizi unutmadıklarını ifade eden Başkan Kayda, “Başta evladını vatana şehit vermiş şehit annelerimizin, içinde bulunduğumuz zor süreçte gece gündüz çalışan sağlık ve güvenlik alanlarında görev yapan annelerin, anne adaylarının ve ilçemizde yaşayan değerli annelerimizin gününü kutlayarak onlara sağlıklı ömürler diledik. Ebediyete uğurladığımız annelerimiz için de ruhlarına dualar gönderdik. Annelerimiz için ne yapsak azdır. Sizlere minnettarız” dedi.

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