Salihli'de bir apartman karantinaya alındı

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa), (DHA)- MANİSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Salihli ilçesinde bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı. Konuya ilişkin Masina Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: <br>"İlimiz Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 64 Sokak No:58 adresindeki apartman 10 Mayıs 2020 tarihi saat 00.00'den, 24.05.2020 saat 00:00'e kadar 14 (ondört) gün süreyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-05-11 02:00:45<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-